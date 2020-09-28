Mersin'de "Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı" düzenlenecek - Son Dakika

Mersin'de düzenlenecek "Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı" ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

CNR Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Pozitif Fuarcılık tarafından hazırlanan Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve diğer ilgili kuruluşların iş birliğiyle 3-6 Ekim'de CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda 200'ün üzerinde firma ürünlerini tanıtacak.

Yerli ve yabancı firmaların saç bakımından, bebek kozmetiğine, estetik bakımından kuaför bakımına kadar ürünlerinin tanıtılacağı fuarı binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarda Kovid-19 için gerekli önlemler alınırken, alan içerisinde bulunacak kişi sayısı sınırlandırıldı. Fuar girişlerinde katılımcıların ateşi ölçülecek, HES kodu sorgulaması yapılacak.