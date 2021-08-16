Mersin'de kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de 'bankadan kredi çekme' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Erdemli ilçesinde banka kredi notu düşük olan ve kredi kullanamayan esnafa, 'bankalarda tanıdıklarının olduğunu ve komisyon karşılığında kredi çıkaracaklarını' söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı. Zanlılar, elde edilen bilgi ve belgelerin ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - MERSİN