Mersin'de kuaförler, güllerle karşılandı - Son Dakika

Mersin'de kuaförler, güllerle karşılandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinin geçici süre kapatılmasının ardından bugün yeniden hizmet vermeye başlayan kuaförler, esnaf komşuları tarafından alkış ve güller ile karşılandı.

Erdemli'de bugün 130 kadın ve erkek kuaförü, uzun süre sonra yeniden işbaşı yaptı. İlçede bulunan 'berberler sokağı', yeniden hareketlenirken, komşu esnaf da kuaförleri alkışlayıp, güller vererek karşıladı. Sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak, müşterilerine hizmet vermeye başlayan kuaförler, iş yerlerini yeniden açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

'TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'

30 yıllık erkek kuaförü Adem Koşar, iş yerinin yeniden açılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Bugün bizler için çok önemli bir gün. Yaklaşık 2 ay sonra iş yerimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün tedbirlerimizi alarak, sosyal mesafe kuralına uyarak, müşterilerimizi sırayla kabul ediyoruz. Hem müşterilerimiz hem de bizler çok mutlu olduk. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz. Bu virüsün tüm dünyadan kısa sürede gitmesini temenni ediyoruz. Bizleri alkışlarla ve çiçeklerle karşılayan esnaf arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Kadın kuaförü Emine İçel ise koronavirüs salgınına karşı iş yerlerinde gerekli hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "İnanın çok mutlu olduk, herkese hayırlı işler dilerim" dedi.

'KUAFÖRSÜZ HAYAT DÜŞÜNEMİYORUZ'

Uzun sürenin ardından yeniden kuaföre gelerek, saçına bakım yaptıran Tülay Göktepe ise "Uzun süredir kuaförümüzden ayrı kalmıştık. Biz kadınlar, kuaförsüz hayatı düşünemiyoruz. 2 aydır çok sıkılmıştık şimdi yeniden kuaförümüze gelerek saçlarımızı yaptırıyoruz. Onların adına ve kendi adımıza çok sevinçliyiz. İnşallah bir daha kapanmazlar" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMIZI ÇOK ÖZLEDİK'

Kuaförlere komşu esnaftan ayakkabı tamircisi Mustafa Keş de "Arkadaşlarımızın dükkanlarının kapanmasından çok üzüntü duymuştuk. Onlarla yaklaşık 45 gündür görüşemedik, çok özledik. Bizler birbirimize destek olmalıyız. Onun için berber arkadaşlarımızı bugün alkışlarla ve çiçeklerle karşıladık. İnşallah bir daha dükkanları kapanmaz. Bu koronavirüs belası da umarız bir an önce ülkemizden gider. İş yerlerini yeniden açan bütün berber ve kuaför arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Sabah erken saatlerde tıraş olmak için gelenler ise berberlerin açık olmadığı dönemde çok zorlandıklarını belirtti.

DENETİMLAR BAŞLADI

Öte yandan Erdemli Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de sabah saatlerinden itibaren denetime başladı. Zabıtalar, berber ve kuaförlerin koronavirüs salgını riskine karşı alması gereken tedbirleri denetledi.