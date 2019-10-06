Son Dakika Haberleri: Mersin'de küçük çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı
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Mersin'de küçük çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı

1 saat önce

Mersin'de sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de küçük çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı, System.String[]

Mersin'de sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı.

Tartışma ailelerin de müdahil olmasıyla büyüdü, ihbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları ayırdı.

Olay sırasında N.K isimli site sakininin, 5 yaşındaki Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

N.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çocuğa tokat atıp ablasını kovmaya çalıştı

Balkondan çekildiği sanılan sosyal medyadaki görüntülerde iki kadının, çocuklar yüzünden tartışması yer alıyor.

Kayıtların devamında olay yerine gelen N.K'nin, bir çocuğa sertçe tokat atarak yere düşürdüğü ve çocuğun ablasını itekleyerek siteden kovmaya çalıştığı görülüyor.

Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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