Mersin'de küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, ağılın bekçisinin hayvanları bir kişiye sattığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Tırtar Mahallesi'ndeki ağıldan 103 küçükbaş hayvan çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

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