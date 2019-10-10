Son Dakika Haberleri: Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı
Son Dakika Güncel Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı

Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı

1 saat önce

Silifke ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı, System.String[]

Silifke ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler bir çiftçiye ait 10 küçükbaş hayvanın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada küçükbaş hayvanları çaldıkları belirlenen iki şüpheli Taşucu Mahallesinde gözaltına alındı.

Küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Jandarma, Silifke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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