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Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 küçükbaş hayvan çalındı.

Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 küçükbaş hayvan çalındı.

Alınan bilgiye göre, Çiriştepe Mahallesi'nde yaşayan A.M. 10 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Ekipler, çalındığı iddia edilen hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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