Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 küçükbaş hayvan çalındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:08 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 küçükbaş hayvan çalındı.
Alınan bilgiye göre, Çiriştepe Mahallesi'nde yaşayan A.M. 10 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.
Ekipler, çalındığı iddia edilen hayvanların bulunması için çalışma başlattı.
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