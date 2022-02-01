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Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

01.02.2022 10:41
Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 32 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 32 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Akarsu Mahallesi'nde 32 küçükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişiyi Tarsus'ta, bir şüpheliyi de Adana'da yakaladı.

Suçlarını itiraf eden şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri 32 küçükbaş hayvanı Şanlıurfa'da bularak, sahibine teslim etti.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Jandarma, Akarsu, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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