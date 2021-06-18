Mersin'de kullanılmayan bir evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kullanılmayan bir evin odunluk olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bahçelievler Mahallesi 1835 Sokak'ta Ş.İ'ye ait kullanılmayan evin bahçesindeki odunlukta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin bir odasına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde ve odunlukta hasar oluştu.