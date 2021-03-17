Mersin'de kullanılmayan öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kullanılmayan özel öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü.
Arpaçbahşiş Mahallesi 109. Sokak'ta, yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan öğrenci yurdunun çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, alt kata da sıçrayan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Bu arada, jandarma ekipleri, olay yerinde kalabalık oluşturan vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: AA
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