Son Dakika Haberleri: Mersin'de 'Kullanmadığımız oyuncakları saklamıyoruz paylaşıyoruz' kampanyası
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Mersin'de 'Kullanmadığımız oyuncakları saklamıyoruz paylaşıyoruz' kampanyası

56 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi "Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz" kampanyasıyla çocukların yüzünü güldürüyor.

Mersin'de 'Kullanmadığımız oyuncakları saklamıyoruz paylaşıyoruz' kampanyası, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi "Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz" kampanyasıyla çocukların yüzünü güldürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından düzenlenen, 'Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz' kampanyası ile Mersin'de oyuncaksız çocuk kalmaması hedefleniyor. Çocukların mutluluklarına ortak olup yüzlerinde tebessüm oluşturmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, kampanyayı kent geneline yaymak istiyor. Kampanya sayesinde toplanan oyuncaklar, hayatlarında hiç oyuncak sahibi olmamış çocuklara ulaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından hayata geçirilen proje sayesinde toplanan oyuncaklar, Mersin'de yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Kampanya çığ gibi büyüyor

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından daire başkanlıklarına götürülüp asılan afişler ve bırakılan kutular ile oyuncak toplama kampanyası çığ gibi büyüdü. Kampanyaya ilk olarak Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılım sağladı. Özellikle bir köşeye atılmış, artık kullanılmayan oyuncakları, maddi imkansızlıklar sebebiyle oyuncak sahibi olamayan çocuklara götürmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi sayesinde, çocukların yüzlerinde birer tebessüm oluşturulması amaçlanıyor. Kampanya için oluşturulan kutulara renk renk peluşlar, arabalar, toplar ve bebeklerin yanı sıra kitap da bırakılabilecek.

"Çorbada bizim de tuzumuz olsun"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı çalışanları da 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' diyerek, oyuncak kampanyasına destek verdi. Çalışanlar evlerinde çocuklarının oynamadığı oyuncakları kutulara attı, evinde oyuncağı olmayanlar ise yardım kampanyası için oyuncak satın aldı.

Kampanyaya verilecek olan desteğin büyümesi için bir de video hazırlanacak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi, hazırlanan videoyu sosyal medyada paylaşacak ve gönüllülerin kampanyaya destek vermesi sağlanacak. Bu sayede hem kampanya büyüyecek hem de belediye personellerinin dışında bu yardım kampanyasına vatandaşların da katılımı sağlanacak. Proje, ilgi gördüğü sürece devam ettirilecek. - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:24 Kaynak: İHA
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