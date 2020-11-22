Mersin'de kültür ve sanat etkinliklerine Kovid-19 nedeniyle ara verildi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kültür ve sanat etkinliklerine ara verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında, tiyatro, dans, film gösterileri, konserler, festival etkinlikleri, eğitim amaçlı koro ve atölye çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, bu süreçte yapılması planlanan tüm etkinlik, konferans ve seminerlerin ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'da hizmet veren Merkez Kütüphane'nin ise salgın kurallarına uygun olarak çalışmalarına devam edeceği, ayrıca online eğitimler ve sosyal medya üzerinden yapılacak olan etkinliklerin de sürdürüleceği belirtildi.???????