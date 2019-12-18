Mersin'de "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Mersin'de "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Mersin'de "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi.

Mersin'de

Mersin'de "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi.

Mersin Göç İdaresi tarafından bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelere ait folklorik giysi ve yemek kültürleri stantlarda sergilendi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve beraberindekiler, stantları gezerek ülke kültürleri hakkında bilgi aldı, ikram edilen yöresel yemeklerin tadına baktı.

Vali Su, etkinliğin açılışında, Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla uygarlıkların kavşak noktasında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de farklı köken ve inançtaki insanların sevgi içinde yaşadığını ifade eden Su, bu tür programların kültürlerin kaynaşması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her birimizin doğuştan gelen farklılıkları vardır ama bunlar kültürümüzün zenginliğini oluşturmaktadır. Bizim tarihimizde, geleneğimizde, inancımızda, örf ve adetlerimizde hoşgörü vardır. Biz yaratılanı yaratandan dolayı hoş gören bir kültürün ve inancın varisiyiz. Bu bakımdan ülkemize gelen, misafir olan ya da başka sebeplerle gelen her göçmeni kucaklıyoruz. Onlara en güzel ortamı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunu gerçekten millet ve devlet olarak yapıyoruz."

Mersin Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday ise Türkiye'nin göç hareketlerine karşı ciddi deneyiminin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin son 150 yılda birçok göç hareketini kendi bünyesinde kabul ettiğini anlatan İlday, " Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar, insani dramlar ülkemize yönelik daha büyük göç ve sığınma hareketine sebep olmuştur. Ülke olarak sorumluluklarımızın gerekliliği Suriye'den gelen kardeşlerimize kucak açıp onlara ev sahipliği yapmaktayız. Tarihsel sürecimize baktığımızda ülke olarak göç akımlarına karşı bakış açımız, göçü önlemenin aksine göçü yönetmek, insan haklarıyla milli ve manevi değerlere önem vermek olmuştur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından farklı kültürde halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programda farklı ülkelerin yer aldığı "Kültür Defilesi" katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Çerkez müziklerinin seslendirildiği etkinlikte, Suriyeli müzisyenler de mini bir konser verdi.

Türkiye, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:00 Kaynak: AA
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