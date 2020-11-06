Mersin'de "kum zambağı" tanıtım etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Silifke ilçesinde, öğretmen ve öğrencilere koruma altındaki "kum zambağı" tanıtıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Kum Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, Göksu Deltası'nın Türkiye'deki 18 çevre koruma alanından birisi olduğunu söyledi.

Bölgede koruma ve izleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Kunt, " 2021 yılı içinde Göksu Deltası ve Kuş Cenneti'nin rehabilitasyonu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığımızdan 3 milyon liralık bir bütçe çıktı. Alanın koruma ve kullanma dengesini sağlayabilmek, gelecek nesillere temiz bir alan bırakmak için rehabilitasyonunu gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından, koruma atındaki "kum zambakları" hakkında öğrenci ve öğretmenlere bilgi verildi.