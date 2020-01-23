Mersin'de kum zambakları koruma altına alındı - Son Dakika

Mersin'de kum zambakları koruma altına alındı

MERSİN'de, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik kum zambakları, özel koruma altına alındı.

Mezitli'de, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kum zambaklarının yoğun olarak yetiştiği Soli Pompeiopolis Antik Limanı yanındaki alanda temizlik çalışmaları yaparak, uyarı tabelaları astı. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Akdeniz sahillerini süsleyecek olan kum zambakları için çoğaltma sistemi uygulanacak.

İnsanın yaşamının devam etmesinin tek yolunun doğayı korumaktan geçtiğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İnsanımız dünyanın güzelliklerini yaşarken zaman zaman doğada başka canlılarla yaşadıklarını unutuyor. Oysa doğadaki bu hayvanlar ve bitkiler insanın yaşamının devamı için koşulsuz tek şart. Belediye olarak, insana hizmetin ana koşulunun doğayı korumak olduğunu bilerek çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz" dedi.

Dünyada nadir olarak yetişen endemik bir bitki olan kum zambaklarının önceki dönemlerde yoğun olarak Mezitli sahillerinde görüldüğünü ifade eden Başkan Tarhan, "Maalesef zamanla insanın yarattığı doğayı kötü kullanmanın sonucu kum zambakları da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Vatandaşlarımız sahillerde denize girerken veya güneşlenirken bu bitkilere zarar verebiliyor. Biz onları tabelalar ile uyarmaya çalışıyoruz. Ayrıca nesli tükenme tehlikesinde olduğundan tahrip edilmesi ya da yerlerinden sökülmesi çok büyük cezalar almasına neden olabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı hassas olmaya davet ediyorum. Nesli tehlike altında olan bölgesel bir bitki. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, titiz bir çalışma gerçekleştirerek bölgede çalışma başlattı. Öncelikle kalan son kum zambaklarının bulunduğu alan temizlenerek etrafı çitle çevirdi. Uyarı tabelalarının asıldığı alanda özel bir sistemle çoğaltma yapılacak. Çok kısa süre sonra sahillerimizin eskiden olduğu gibi kum zambakları ile dolu olacağını göreceğiz" diye konuştu.