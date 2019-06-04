Mersin'de kumar operasyonu
14 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerindeki 131 kişi hakkında işlem yapıldı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:57 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerindeki 131 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Yenice
Mahallesi'nde bir şirkete operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramalarda 17 bin 108 oyun pulu, 948 tombala kartı, 70 tombala topu ve projeksiyon cihazı gibi çok sayıda kumar oynamada kullanılan alet bulan ekipler, buradaki 131 kişi hakkında işlem yaptı.
Şüphelilere toplamda 41 bin 920 lira para cezası uygulanırken, kumar oynattığı belirlenen Ö.D. ve Ö.A gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 1,8 milyon TL'ye araba aldı
Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı! İşte fiyatı