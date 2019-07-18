Son Dakika Haberleri: Mersin'de kumar operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de kumar operasyonu

4 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 109 kişiye toplam 34 bin 880 lira para cezası kesildi.

Mersin'de kumar operasyonu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 109 kişiye toplam 34 bin 880 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kumar oynandığına yönelik istihbarat alınan iki iş yerine operasyon düzenledi.
Çalışmada suçüstü yakalanan 109 kişiye toplam 34 bin 880 lira para cezası uygulandı.
Kumarda oynamada kullanılan bin 78 pul ve çok sayıda tombala malzemesinin ele geçirildiği operasyonda iki kişi de gözaltına alındı.
Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı Fenerbahçe internetten hoca arıyor! Kadın hırsız girdiği iş yerine tuvaletini yaptı! Kendi transferine bahis oynayan Sturridge'e ceza!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:45:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de kumar operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]