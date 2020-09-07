Mersin'de kumar operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı, kumar oynadıkları gerekçesiyle 112 kişiye 137 bin 200 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları ve kapalı ortamda sigara içtikleri belirlenen 112 kişiye 137 bin 200 lira para cezası uygulandı.

İş yerinde yapılan aramada 347 pul ve iletişim için kullanılan yaka mikrofonu ele geçirildi.

Kumar oynanması için yer temin eden 5 şüpheli gözaltına alındı.