Mersin'de kumar oynadığı iddia edilen 11 kişiye 9 bin 900 lira ceza kesildi - Son Dakika

Mersin'de kumar oynadığı iddia edilen 11 kişiye 9 bin 900 lira ceza kesildi
09.12.2020 15:23
Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynadığı iddia edilen 11 kişiye toplam 9 bin 900 lira idari para cezası kesildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynadığı iddia edilen 11 kişiye toplam 9 bin 900 lira idari para cezası kesildi.
Tarsus Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Reşadiye Mahallesi'nde bir dernek binasında kumar oynadığı ileri sürülen 11 kişiye "kumar oynamak" ve "sosyal mesafe kurallarını ihlal etme" suçlarından toplam 9 bin 900 lira para cezası kestiği belirtildi.
Açıklamada, dernek başkanına da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.
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