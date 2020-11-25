Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 56 bin lira ceza verildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 56 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Atakent Mahallesi'nde bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Adrese baskın yapan ekipler, kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye Kabahatler Kanunu hükümleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 56 bin lira ceza kesti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.