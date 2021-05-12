Mersin'de, kumar oynayan 11 kişiye 24 bin lira ceza - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 11 kişiye 24 bin 156 lira ceza uygulandı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'ndeki bir sitede kumar oynandığı bilgisi aldı. Savcılıktan arama izni alan ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan 1 kişi ile kumar oynadığı tespit edilen 10 kişi yakalandı. Binada yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 156 deste iskambil kağıdı, kumar oyununda kullanılan 2 bin 790 lira para ele geçirildi.

Jandarma tarafından kumar oynayan şüpheliler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği kumar oynamaktan 14 bin 696 lira, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlalden 9 bin 460 lira, olmak üzere toplamda 24 bin 156 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynatan kişiye de kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevki edilen şüpheli mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Erdemlimersin