Mersin'de kumar oynayan 27 kişiye 85 bin 50 lira ceza - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş hanındaki kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 85 bin 50 lira uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Caminur Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bir iş hanının üçüncü katındaki kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 27 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 85 bin 50 lira ceza kesti.

Öte yandan iş yeri sahibi hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle adli ve idari işlem yapıldı.