Mersin'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza verildi.
Merkez Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan kahvehanede kumar oynatıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, adrese baskın yaptı.
Operasyonda, kumar oynarken yakalanan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza uygulandı.
Öte yandan kumar oynatmak için yer ve imkan sağlayan bir kişi hakkında da işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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