Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı - Son Dakika
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Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı

02.03.2022 15:31

Mersin'in Erdemli ilçesinde, menfez köprüden kumsala devrilen otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, menfez köprüden kumsala devrilen otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

H.F'nin kullandığı 33 MB 3355 otomobil, Ayaş Mahallesi Merdivenli Kuyu Plajı yakınındaki menfez köprüden geçerken sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Köprü demirlerini aşan araç, yaklaşık 8 metrelik yükseklikten plaja devrildi.

Kazada yara almayan sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, vinç yardımıyla otomobili kumsaldan çıkardı.

Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı
Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı
Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı
Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı
Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı

YORUMLAR
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Otomobil, İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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