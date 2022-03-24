Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu - Son Dakika
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Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu

24.03.2022 10:41
Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe yol açtı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe yol açtı.

Narenciye üretimiyle öne çıkan ilçede, Arpaçbahşis Deresi'ne atıldığı ve derenin denize taşıdığı değerlendirilen portakallar, dalgalarla kıyıya vurdu.

Kumsalda biriken çürük portakallar, kirliliğe neden oldu.

Deniz kıyısında yürüyüş yapanlar, kumsaldaki portakalların fotoğrafların çekip durumu yetkililere bildirdi.

Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu
Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu
Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu
Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu

YORUMLAR
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Narenciye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu - Son Dakika
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