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Mersin'de kundaklama

1 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir minibüs kundaklandı, çıkan yangında yakınlardaki 3 araç zarar gördü.

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir minibüs kundaklandı, çıkan yangında yakınlardaki 3 araç zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Karaisalı Mahallesi'nde park halindeki bir minibüs kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı.
Araçta çıkan yangın yakınlarda park halinde bulunan midibüs, minibüs ve hafif ticari araca sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçlarda büyük hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bozyazı, Mersin, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:38 Kaynak: AA
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