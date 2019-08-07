Mersin'de kundaklama
1 saat önce
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir minibüs kundaklandı, çıkan yangında yakınlardaki 3 araç zarar gördü.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:38 Kaynak: AA
'in Bozyazı
ilçesinde bir minibüs kundaklandı, çıkan yangında yakınlardaki 3 araç zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Karaisalı
Mahallesi'nde park halindeki bir minibüs kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı.
Araçta çıkan yangın yakınlarda park halinde bulunan midibüs, minibüs ve hafif ticari araca sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçlarda büyük hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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