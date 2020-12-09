Mersin'de kural ihlali yapan araç sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika

Mersin'de eylül ayından bu yana gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, kural ihlali yaptıkları belirlenen 11 bin 797 araç sürücüsüne, toplam 3 milyon 311 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile bağlı Tarsus, Silifke, Anamur ve Mut Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri sorumluluk alanları içerisinde bulunan D-400 ve D-715 karayolunda görevli ekipler tarafından, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi veya meydana gelen kazalarda can kaybının önüne geçilebilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla eylül ayı itibariyle ihbarlı denetimlere ağırlık verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Erdemli'nin Çeşmeli, Kargıpınarı, Tömük, Limonlu, Ayaş, Silifke'nin Atayurt, Atakent, Çamdüzü, Taşucu, Anamur'un Tekmen, Bozdağan, Ören ve Tarsus'un Yenice ile Mut ilçesinde bulunan D-715 üzeri Çamdüzü, Köselerli, Yapıntı ve Alahan mevkilerinde, yaka kamerası ve insansız hava aracı (drone) destekli denetimler yapıldığı kaydedildi.

Denetimler neticesinde, kırmızı ışık ihlali yapan 4 bin 944 araç sürücüsüne 1 milyon 423 bin 872, seyir halinde cep telefonu ile görüşen 2 bin 655 araç sürücüsüne 764 bin 640, emniyet kemeri kullanmayan 2 bin 621 araç sürücüsüne 345 bin 972, alkollü araç kullanan 460 araç sürücüsüne 612 bin 171 ve kask takmayan bin 177 motosiklet sürücüsüne 155 bin 364 TL olmak üzere, 11 bin 797 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 311 bin 19 TL trafik cezası düzenlendiği ifade edildi.

Denetimlerde ayrıca 748 aracın trafikten men edildiği belirtilirken, 493 sürücü belgesinin ise geri alındığı kaydedildi. Denetimlerin haftanın her günü aynı bölgelerde aralıksız devam ettiği vurgulandı. - MERSİN