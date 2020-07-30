Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimi - Son Dakika

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce, Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde trafik denetimi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerdeki denetimlerde sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Toroslar ilçesinde açılan stantı ziyaret ederek, hem emniyet mensuplarıyla hem de vatandaşlarla bayramlaştı.

Su, sohbet ettiği vatandaşlara uyaların yer aldığı trafik broşürü, çocuklara da hediyeler verdi.