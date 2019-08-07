Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kurban Bayramı hazırlıkları
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Mersin'de Kurban Bayramı hazırlıkları

16 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı için gerekli hazırlıklar tamamlandığı bildirildi.

Mersin'de Kurban Bayramı hazırlıkları, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı için gerekli hazırlıklar tamamlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı ekipler, kentteki vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirmesi için gerekli önlemleri aldı.
Bu yıl meclis kararıyla ücretsiz olan mezbahalar ve mobil kesimhaneler, belediyenin titiz çalışmalarıyla vatandaşın kullanımına hazır hale getirildi.13 ilçede, toplam 26 noktada hizmet verecek mobil kesim üniteleri, bayramın birinci günü 8 farklı noktadaki mezbahalar ise bayram boyunca açık olacak.
Ekipler, mezarlıklar başta olmak üzere kent genelinde sürdürülen temizlik ve ilaçlama çalışmaları, mezarlıklara ücretsiz ulaşım, kent içi ulaşımın ücretsiz olması gibi birçok alanda gerekli tüm çalışmaları tamamladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:41 Kaynak: AA
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