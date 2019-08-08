Mersin'de kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı

Mersin'de polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

Mersin'de polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini ziyaret ederek esnafla bir araya gelerek, bilgilendirme broşürü dağıttı.

Ekipler, esnafa hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu.



Satıcıların, sahte para konusunda dikkatli olmalarını isteyen ekipler, benzeri durumlara alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Ekipler, satıcılara sahte paranın nasıl anlaşılacağını yönünde bilgi verdi. Arasında gerçek ve sahte banknotları esnafa uzatan ekipler, bunların arasından sahte parayı bulmasını istedi.

Kurban satıcıları ise düzenlenen bilgilendirmeden memnun olduğunu belirterek, artık gerçekle sahte parayı ayırt edebileceklerini ifade etti.

Tarsus ilçesinde de Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satış pazarlarının hareketlenmesinden dolayı kurban satıcılarını hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para olayları konusunda uyardı, bilgilendirme broşürü dağıttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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