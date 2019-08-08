Son Dakika Haberleri: Mersin'de kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı

54 dakika önce

Mersin'de polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

Mersin'de kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı, System.String[]
Mersin'de polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini ziyaret ederek esnafla bir araya gelerek, bilgilendirme broşürü dağıttı.
Ekipler, esnafa hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu.

Satıcıların, sahte para konusunda dikkatli olmalarını isteyen ekipler, benzeri durumlara alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.
Ekipler, satıcılara sahte paranın nasıl anlaşılacağını yönünde bilgi verdi. Arasında gerçek ve sahte banknotları esnafa uzatan ekipler, bunların arasından sahte parayı bulmasını istedi.
Kurban satıcıları ise düzenlenen bilgilendirmeden memnun olduğunu belirterek, artık gerçekle sahte parayı ayırt edebileceklerini ifade etti.
Tarsus ilçesinde de Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satış pazarlarının hareketlenmesinden dolayı kurban satıcılarını hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para olayları konusunda uyardı, bilgilendirme broşürü dağıttı.
Mersin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı
Tarihi Eminönü Balıkçısı vahşetinde, "Polis olay yerine geç geldi" iddiasına Emniyet'ten açıklama! Köyde kullanmak için kendi tarım aracını yaptı İngiltere'de Salah'a ırkçılık şoku! Polis soruşturma başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:00:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]