Mersin'de kurgu haber yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesince satın alınan 100 ton limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir limon bahçesinde kayda alınan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra basında da yer alan görüntülerin ardından AK Parti Mersin İl Başkanlığınca suç duyurusunda bulunuldu. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, görüntülerde yer alan Mahmut D., Ömer T. ve bu kişilerin görüntüsünü kaydettiği ileri sürülen Emrah T. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece gözaltına alındı. Şahısların evlerinde arama yapılırken, cep telefonlarının ve sosyal medya hesaplarının incelemeye alındığı öğrenildi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

"CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?"

Öte yandan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, dün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu video ve bu videodaki şahıslarla ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Ercik, "Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez. Kaldı ki, dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası, filmin kendinden önce yayımlanmıştır. Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur; CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır? Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır. Bu video üzerinden partimize yapılan saldırılar da bunun apaçık kanıtıdır. Partimiz adalete sonuna kadar güvenmektedir. ve söz konusu video ile ilgili de hukuki olarak tüm girişimler yapılmıştır" dedi.

Bu arada Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözü geçen videoda yer alan kişilerin cemiyet üyesi olmadığını vurgulayarak, "Mersin Gazeteciler Cemiyeti, mesleğini onurla, şerefle yapan gazetecilerden oluşmaktadır" ifadelerini kullandı. - MERSİN