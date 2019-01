Mersin'de Kurtuluş Günü Coşkuyla Kutlandı

MERSİN - Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Temsili milislerin tren garında karşılandığı kutlamalarda, binlerce kişi iki ayrı koldan bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları, sabah saat 09.00'da tren garında ve merkez Toroslar Belediyesi önünde gerçekleştirilen törenlerle başladı. Tren garında düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri ile protokol üyeleri, askerler ve öğrenciler katıldı. Törende gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Su, Tuğamiral Gürbüz, Başkan Kocamaz ve milletvekilleri tarafından karşılandı. Vali Su, trenden inen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız'ın öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Gazilere çiçeklerin sunulmasının ardından törene katılanlar Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İnönü Bulvarı'nı takiben Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Mersinliler, yürüyüş boyunca kortejde bulunanlara sevgi gösterilerinde bulundu. Zafer Yürüyüşü'ne yüzlerce vatandaş katıldı

Kutlamalar kapsamında Toroslar Belediyesinin düzenlediği 'Zafer Yürüyüşü' ise aynı saatte Toroslar Belediyesi önünden başladı. Özellikle köylerden katılımın yoğun olduğu yürüyüşe ellerinde Türk bayrakları ile yüzlerce Mersinli katıldı. Mersinliler, Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde belediye binası önünden yürüyüşe başladı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, kortejin önünde yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan ve Kurtuluş Savaşı'nın da simgelendiği yürüyüşte cepheye mermi taşıyan kadınlar ile Bursa Akıncılar Okçuluk Spor Kulübü dikkat çekti. Kortej, yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaşarak buradaki kutlamalarda yerini aldı. Kutlamaların Cumhuriyet Meydanı'ndaki bölümü Vali Ali İhsan Su, Tuğamiral Önder Gürbüz ve Başkan Kocamaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Su, Tuğamiral Gürbüz ve Kocamaz'ın meydanda bulunanların kurtuluş gününü kutlamalarıyla devam eden törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir subay konuşma yaparken, öğrenciler de şiirler okudu.

Törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'in 97. kurtuluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bir vatan düşünün, toprağına değen her bir tohumun bereketle filizlendiği, birçok kültür ve uygarlığa kucak açan, tarihe, insanlığa yön veren gücüyle yüzyıllara hükmeden. Bir millet düşünün, bu güzel vatanın düşmanlarca işgalinde tüm gücüyle, canı pahasına mücadele eden ve tüm kayıplarına, tüm acılarına rağmen 'vatan sağ olsun' diyebilen. ve bir mücadele düşünün, bir milletin kutsal saydığı vatanını korumak için düşmana topyekun meydan okuyan, büründüğü iman siperiyle yıkılan bir imparatorluktan yepyeni bir cumhuriyet kuran. İşte tüm bu vatan, millet ve mücadele ruhu Anadolu'nun kurtuluşuna, bir milletin yeniden uyanışına ve her şeye rağmen bir ulusun birlik, beraberlik içinde oluşuna vesile olan kadim kavramlardır" diye konuştu.



"Milli mücadele ruhu Çukurova'da da can bulmuştur"

Kurtuluş mücadelesinde tüm yurtta olduğu gibi işgal felaketinin Mersin'de de yaşandığını vurgulayan Kocamaz, "Gün geçtikçe zulme dönüşmüş, esareti ölüm sayan Mersin halkının boynuna geçirilen bir yağlı urgan olmuştur. Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanın her karış toprağında hareketlenen milli mücadele ruhu, Çukurova'da da can bulmuştur. Bu kutsal mücadelede kahramanlarımızın ne modern silahları ne de tam teçhizatlı askerleri vardı. Lakin modern silahlara siper olacak çelik gibi yürekleri, tüm eksikleri telafi edecek vatan sevgileri vardı. İşte bu ruhla verilen mücadele neticesinde 3 Ocak 1922 Mersin'in kurtuluşu olarak tarihe kazınırken, bize bu günleri kazandıran nice kahramanlarımız gibi Gülekli Hatice'yi, Molla Kerim'i, Gözneli Gök Mehmet'i ve Mirza Bey'i de bu toprakların evlatları olarak bizler de yüreğimize kazıdık. Bu güzel ülkede, bu muhteşem şehirde özgürce yaşıyorsak, kimi zaman Toroslar'a, kimi zaman uçsuz bucaksız Akdeniz'e bakıp memleket havasını huzurla içimize teneffüs edebiliyorsak bunu kentimizin ölümsüz kahramanlarına borçluyuz. Bu ülke bizim, bu kent bizim. Bu coğrafyaya dair geçmiş de gelecek de bizim. Nasıl ki geçmişimizi bugün olduğu gibi sevgiyle, şerefle, gururla anıyorsak, geleceğimizi de aynı duygularla şekillendirmek 7'den 77'ye herkesin görevidir. İşgal kuvvetlerine karşı canını ortaya koyarak Mersin'in ebedi olarak Türk toprağı kalmasını sağlayan Kuvayı Milliyecilerin torunları olarak tüm bu değerlerin farkındayız ve özenle üzerilerine titriyoruz" dedi.

Tören, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle sona erdi.

