Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kuvvetli Fırtına Yıktı, Geçti...kızkalesi Adeta Savaş Alanına Döndü

Mersin'de Kuvvetli Fırtına Yıktı, Geçti...kızkalesi Adeta Savaş Alanına Döndü

21 dakika önce

Mersin'de kuvvetli fırtına yıktı, geçti.

Mersin'de kuvvetli fırtına yıktı, geçti...Kızkalesi adeta savaş alanına döndü
Erdemli ilçesi sahilindeki balıkçı barınağındaki balıkçılar fırtına dolayısıyla zor anlar yaşadı
Dev dalgalar tarafından sahile ve parklara vuran taşlar işletme ve otellerin giriş kapılarına kadar ulaştı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi sahilindeki balıkçı barınağındaki balıkçılar fırtına dolayısıyla zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi sahili ise adeta savaş alanına döndü.
Erdemli'de dün gece saatlerinde başlayan, sabaha kadar şiddetini arttırarak sürdüren sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçı barınağında balıkçılar fırtına dolayısıyla uykusuz bir gece geçirdi. Balıkçılar teknelerinin batmaması için sürekli halatları kontrol ederek tedbir almaya çalıştı. İlçeye bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi'nde ise fırtına sonrası sahil şeridinde adeta savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı. Dev dalgalar tarafından sahile ve parklara vuran taşlar işletme ve otellerin giriş kapılarına kadar ulaştı.
İlçede fırtına dolayısıyla vatandaşlar hoparlörlerden yapılan anonslarla sık sık uyarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:35 Kaynak: İHA

Kızkalesi, Mersin, 3. Sayfa
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