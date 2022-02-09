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MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ - Son Dakika

MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

09.02.2022 10:29

MERSİN'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

MERSİN'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bir binanın çatısı uçarken, ağaçlar da devrildi.

Kentte dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yenişehir ilçesinde 10 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu. Ekipler, uçan çatı ve devrilen ağaçları temizlemek için çalışma başlattı.

MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MERSİN'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ - Son Dakika
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