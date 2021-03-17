Mersin'de kuvvetli rüzgar iş yerinde asılı reklam panosunu devirdi - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde, iş yerinin dış cephesinde asılı eni ve boyu yaklaşık 5 metrelik reklam panosu, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Merkez Mahallesi'ndeki cilt bakım merkezinin dış cephesinde asılı reklam panosunun devrilmesi üzerine itfaiye ekibi çalışma başlattı.
Ekipler, iş yeri önündeki kaldırıma devrilen panoyu bulunduğu yerden kaldırdı.
Kimsenin yaralanmadığı olay, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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