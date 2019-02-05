Mersin'de Kuvvetli Sağanak Beklentisi
1 saat önce
MERSİN'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.
MERSİN'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan uyarıya göre, kent genelinde çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ile metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.
Uyarı ile muhtemel sel, su baskını
, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. - Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:29 Kaynak: DHA
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