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Mersin'de kuvvetli yağış uyarısı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin il genelinde sabaha karşı başlaması ve yarın gün boyu sürmesi beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Mersin'de kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin il genelinde sabaha karşı başlaması ve yarın gün boyu sürmesi beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan meteorolojik uyarıya göre, yarın Mersin il genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu gece saat 03.00 sıralarında başlaması yarın gece yarısına kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi beklenen sağanakta yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve deniz üzerinde küçük çaplı hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
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