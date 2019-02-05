Mersin'de Kuvvetli Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

MERSİN (İHA) – Mersin, yarın sabahtan itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine girecek.

MERSİN (İHA) – Mersin, yarın sabahtan itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine girecek. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ise bu geceden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilerek, muhtemel risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, Mersin il genelinde yarın (çarşamba) sabah saatlerinden itibaren 7 Şubat Perşembe sabahına kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamaya göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı da yapılan açıklamada, "İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, perşembe akşam saatlerine kadar doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - MERSİN

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