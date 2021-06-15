Kuyuda ve ağaçta mahsur kalan iki kedi kurtarıldı - Son Dakika

Anıt Mahallesi'nde de müstakil bir evin bahçesindeki ağacın dalları arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gözlükule Mahallesi'nde kuyudan kedi sesi gelmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekibi, kuyuya inip halata bağladıkları kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde biri düştüğü kuyuda, diğeri de çıktığı ağaçta mahsur kalan iki kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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