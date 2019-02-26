Mersin'de Kuyumcu Soygunu: 2 Ölü
1 saat önce
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kuyumcuda soygun gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler, iş yeri sahibi ile yanındaki kişiyi öldürdü.
Mersin
'in merkez Akdeniz
ilçesinde bir kuyumcuda soygun gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler, iş yeri sahibi ile yanındaki kişiyi öldürdü.
Alınan ilk bilgiye göre, Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Üçel Kuyumcusu'na gelen kişi veya kişiler, iş yerindeki altınları almaya çalıştı.
Kendilerine direnen iş yeri sahibi ve yanındaki kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli veya şüpheliler bir miktar altın alıp kaçtı.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:00 Kaynak: AA
Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı
Trans Bireyle Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi
Afyonkarahisar'da 15 Kişinin Alınacağı 6 Aylık İşe, 1040 Kişi Başvurdu
Cezaevinden İzinli Çıkıp Evine Gelen Hükümlü, Eşinin Gözleri Önünde Başından Vuruldu