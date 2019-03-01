Mersin'de Kuyumcu ve Çalışanının Katil Zanlısı Tutuklandı
1 saat önce
Mersin'de soyduğu kuyumcunun sahibi ile çalışanını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
Mersin
'de soyduğu kuyumcunun sahibi ile çalışanını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, dün merkez Akdeniz
ilçesi Mesudiye
Mahallesi'ndeki evinde saklanırken gözaltına alınan polis memuru V.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli V.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, zanlının olayı gerçekleştirmeden önce gündüz saatlerinde kuyumcuya gidip çay içtiği ve keşif yaptığı öne sürüldü. Merkez
Akdeniz ilçesinde, 26 Şubat'ta bir kuyumcuya giren şüpheli V.Ç, iş yeri sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazegül'ü silahla öldürmüş, bir miktar altını alarak kaçmıştı.
Zanlı, dün akşam düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:52 Kaynak: AA
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