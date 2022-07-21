Mersin'de kuyumcuda "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Mersin'de kuyumcuda "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık güvenlik kamerasında

21.07.2022 13:53
Mersin'de kuyumcuda "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık güvenlik kamerasında

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kuyumcuda "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasına yansıyan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kuyumcuda "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasına yansıyan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cengiz Topel Caddesi'ndeki kuyumcuya giren 3 kadın ve bir genç kız, yüzük almak istediklerini söyledi.

Altınlara baktıkları sırada toplam ağırlığı 62,5 gram olan tezgahtaki 4 yüzüğü "tırnakçılık" diye tabir edilen el çabukluğuyla toplam 11 gram olan yüzüklerle değiştiren şüpheliler, iş yerinden ayrıldı.

Hırsızlığı sonradan fark eden işletme sahibinin şikayeti üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kaydından kimlikleri tespit edilen A.A. (53) ve G.A'yı (15) Adana'da yakaladı. B.K. (25) ve M.Y. ise adresinde bulunamadı.

Şüphelilerin, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta da aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları ortaya çıkarıldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.A. ise serbest bırakıldı.

Polis, firari 2 şüpheliyi arıyor.

Öte yandan, "tırnakçılık" yöntemiyle altın yüzüklerin değiştirilmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kuyumcuda 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

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