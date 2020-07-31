Mersin'de kuyumcuya silahlı saldırı - Son Dakika

Mersin'de kuyumcuya silahlı saldırı

Erdemli ilçesinde iki bacağından vurulan kuyumcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğrayan kuyumcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezindeki Menderes Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde kuyumculuk yapan H.K. adlı kuyumcunun dükkanına gelen kasklı 2 kişi pompalı tüfekle kuyumcuya ateş etti. İddiaya göre kuyumcuda bu ateşe karşılık verdi. Ancak kuyumcu iki bacağından vuruldu. Çevredekiler kuyumcunun bacağını kemerle sıkıp kan kaybını önlemeye çalıştı. Bu esnada saldırganlar olay yerinden motosikletle hızla kaçtı. İki bacağından yaralanan kuyumcu olay yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.