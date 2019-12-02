Mersin'de kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

Yavru köpek tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Ekipler üzerine taş ve tahta parçaları düşen yavru köpeği yürüttükleri çalışma sonucu kurtardı.

Tömük Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, kuyudan köpek sesi geldiğini duydu. Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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