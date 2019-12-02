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Mersin'de kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı
6 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:12 Kaynak: AA
Mersin'in Erdemli ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tömük Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, kuyudan köpek sesi geldiğini duydu. Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler üzerine taş ve tahta parçaları düşen yavru köpeği yürüttükleri çalışma sonucu kurtardı.
Yavru köpek tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.
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