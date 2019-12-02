Son Dakika Haberleri: Mersin'de kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı
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Mersin'de kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'de kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tömük Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, kuyudan köpek sesi geldiğini duydu. Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler üzerine taş ve tahta parçaları düşen yavru köpeği yürüttükleri çalışma sonucu kurtardı.

Yavru köpek tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

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Erdemli, İtfaiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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