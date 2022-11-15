Kürsüde fenalaşan KKTC Mersin Başkonsolosu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kürsüde fenalaşan KKTC Mersin Başkonsolosu hastaneye kaldırıldı

15.11.2022 13:13

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşması sırasında fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Mendeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gazilerin de katılımıyla düzenlenen törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Mendeli, törende yaptığı konuşmada, bugünün KKTC halkı için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'daki terör saldırısı nedeniyle, eşsiz fedakarlıklarla kurulan KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü buruk şekilde kutladıklarını belirten Mendeli, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

DENKTAŞ'I ANDI

KKTC'nin adının "tarihe yazılan şanlı bir sayfa" olduğunu vurgulayan Mendeli, "Bugün başı dik ve onurlu bir biçimde kendi vatanımızda özgürce yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize, ulusal kahramanlarımıza, doktor Fazıl Küçük'ten Rauf Raif Denktaş'a uzanan şanlı ecdadımıza ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Başkonsolosun zor anları! Kürsüde fenalaştı, iner inmez baygınlık geçirdi

HASTANELİK OLDU

Mendeli, konuşmasının devamında fenalık geçirdi. Başkonsolosluk yetkilileri ve çalışanları, ayakta durmakta zorlanan Mendeli'nin yanına gitti. Konuşma yaptığı kürsüden düşmesi engellenen Mendeli, daha sonra başkonsolosluk aracına bindirilerek hastaneye götürüldü.Tören, Mendeli'nin fenalaşması ve hastaneye kaldırılması nedeniyle sona erdirildi.

Başkonsolosun zor anları! Kürsüde fenalaştı, iner inmez baygınlık geçirdi

DURUMU İYİ

Öte yandan, konuşması sırasında fenalaşan Mendeli'ye çevredekilerin yardım etmesi kameraya yansıdı. Hastanede kontrolleri yapılan Mendeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Mersin, Güncel, Son Dakika

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