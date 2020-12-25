Mersin'de, Latin İtalyan Katolik ve Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika

Mersin'de, Latin İtalyan Katolik ve Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı

25.12.2020 11:52
Mersin'de, Latin İtalyan Katolik ve Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı, System.String[]

MERSİN'de Latin İtalyan Katolik ve Ortodoks kiliselerinde ayin yapıldı.

MERSİN'de Latin İtalyan Katolik ve Ortodoks kiliselerinde ayin yapıldı. Ayinde mum yakıldı, ilahiler ve İncil'den bölümler okunup, dualar edildi.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla süslenen Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki ayine Hristiyanlar, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yaptı, ateşleri ölçüldü. Peder Rosham Cordeiro'nun yönettiği ayinde, mum yakıldı, ilahiler ve İncil'den bölümler okunup dualar edildi. Ayine, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. Başkan Seçer, yaptığı konuşmasında, Noel'in tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

'MÜCADELE ETTİĞİMİZ TEK BİR DÜŞMAN VAR O DA KORONAVİRÜS'Başkan Seçer konuşmasında, Mersin'in kültürel ve inançsal çeşitlilik bakımından zengin bir kent olduğunu vurgulayarak, "Burada birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşayacağız. Bu kentte yaşayan hiç kimse yalnız değildir. Bizim kardeşimizdir. Hangi dinden, hangi ırktan, hangi bölgeden, hangi milletten olursak olalım, şu anda mücadele ettiğimiz bir tek düşman var, o da koronavirüs. Önemli acılar yaşıyor insanlık. İnsanlık tarihinin geçmişten bugüne belki de en önemli süreçlerini yaşıyoruz. Elbette bilimin ışığında, aklın yol göstericiliğinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama bunu yaparken de hangi dinden olursak olalım, hangi yöreden olursak olalım, Allah'ımız tek. Doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, adaletli, hakkaniyetli olmak, insanlarla hangi dinden olursa olsun kardeşçe yaşamak ortak hedefimiz. Hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Dualarımızda bu mücadele sürecinde dünyanın bu illetten bir an önce kurtulması olacak" dedi.

Cumhuriyet Alanı'ndaki Mersin Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayin ise sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Ayini peder İspir Coşkun Teymur yönetti. Işıklarla süslenen kilisedeki ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu. Noel Bayramı'nın sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini dileyen Teymur, Covid-19'un de en kısa sürede son bulmasını temenni etti.


Mersin'de, Latin İtalyan Katolik ve Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı
Mersin'de, Latin İtalyan Katolik ve Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı
Mersin'de, Latin İtalyan Katolik ve Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı

Ortodoks, Katolik, İtalyan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de, Latin İtalyan Katolik ve Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika


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