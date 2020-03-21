Mersin'de leylekler görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Mersin'de leylekler görsel şölen oluşturdu
6 saat önce
MERSİN'de, ilkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç etmeye başlayan leylekler, kent semalarında görsel şölen oluşturdu.
MERSİN'de, ilkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç etmeye başlayan leylekler, kent semalarında görsel şölen oluşturdu.
Sıcak iklime sahip bölgelere göç etmek için yola çıkıp Doğu Akdeniz semalarında süzülen yüzlerce leylek, Mersin ve ilçelerinde görülmeye başlandı. Kentin göç yolunda olması nedeni ile gökyüzünde süzülen leyleklerin ahenk içerisinde kanat çırpması, görsel şölene dönüştü. Leylekler, vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:26 Kaynak: DHA
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