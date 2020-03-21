Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı - Son Dakika

Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı
15 dakika önce
Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattıMERSİN'de, İlkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç yolculukları başlayan leylekler, kent ve ilçe semalarında görsel şölene neden oldu.
Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı
MERSİN'de, İlkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç yolculukları başlayan leylekler, kent ve ilçe semalarında görsel şölene neden oldu.
Soğuk bölgeden sıcak iklimli bölgelere göç etmek için yola çıkıp Doğu Akdeniz semalarında süzülen yüzlerce leylek, Mersin ve ilçelerinde görülmeye başladı. Kentin göç yolunda olması nedeni ile gökyüzünde süzülen leyleklerin ahenk içerisinde kanat çırpması, görsel şölene dönüştü. Gökyüzünü kaplayan leylekler, vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:49 Kaynak: DHA
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