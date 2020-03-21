Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı - Son Dakika
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Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı

15 dakika önce

Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattıMERSİN'de, İlkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç yolculukları başlayan leylekler, kent ve ilçe semalarında görsel şölene neden oldu.

Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı

MERSİN'de, İlkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç yolculukları başlayan leylekler, kent ve ilçe semalarında görsel şölene neden oldu.

Soğuk bölgeden sıcak iklimli bölgelere göç etmek için yola çıkıp Doğu Akdeniz semalarında süzülen yüzlerce leylek, Mersin ve ilçelerinde görülmeye başladı. Kentin göç yolunda olması nedeni ile gökyüzünde süzülen leyleklerin ahenk içerisinde kanat çırpması, görsel şölene dönüştü. Gökyüzünü kaplayan leylekler, vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.

Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:49 Kaynak: DHA

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