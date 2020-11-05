Mersin'de lösemi hastası çocuklar için maske tasarım etkinliği - Son Dakika

Mersin'de, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen maske tasarım etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliğinde "LÖSEV'de Her Çocuk Kahraman" sloganıyla belediye binası önünde gerçekleştiren etkinliğe, lösemi hastası çocuklar ve aileleriyle birlikte gönüllü tasarımcılar katıldı.

Gönüllü tasarımcıların yardımıyla çeşitli malzemeler kullanan çocuklar, rengarenk maskeler tasarladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da çocuklara eşlik ettiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Depremzede Elif ve Ayda'da maske gönderilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine dikkati çekmek için düzenlediklerini belirtti.

Çocukların aileleriyle eğlenceli anlar yaşadıklarını aktaran Gültak, "Çocuklarla birlikte farklı maskeler tasarladık. İzmir depreminde saatler sonra mucizevi bir şekilde enkazdan kurtarılan Elif ve Ayda'ya da maske yollayacağız. Bu zorlu günlerde meskenin önemini ortaya koyarak farkındalık yaratıkları için LÖSEV yetkililerine tekrar teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.