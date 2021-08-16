Mersin'de Lübnanlı iş insanı dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Mersin'de Lübnanlı iş insanı, Tarsus ilçesinde yapmayı planladığı turizm yatırımı için anlaştığı danışmanlık şirketince dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Lübnanlı iş insanı Youssef Said Dargham, avukatı aracılığıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sundu.

Dargham, dilekçesinde, 2017 yılında tanıştığı İ.H'nin Tarsus ilçesinde deniz kenarında 27 bin dönüm hazine arazisini kiralamak için kendisini danışmanlık şirketi bulunan A.K. ile tanıştırdığını ileri sürdü.

Turizm yatırımı yapmayı planladığı arazinin tahsis sürecini yürütmesi için A.K. ile sözleşme yaptıklarını savunan Dargham, dilekçesinde şu iddialara yer verdi:

"A.K, kamu arazisinin 49+49 yıllığına bana tahsisi için işlemleri yürütebileceğini söyledi. Aramızda düzenlediğimiz sözleşme uyarınca ona toplamda 600 bin lira ödeyecektim. 180 bin lirasını peşin ödedim. İkinci ödemeyi de belli bir aşamaya geldiklerini söylediklerinde yaptım. Kalan yüzde 40'lık ödemeyi de iş tamamlanınca yapacaktık. Süreçle ilgili görüştüğüm İ.H, bana sorun olmadığını iletti ancak yıllar geçmesine rağmen işlem tamamlanamadı. Sonrasında İ.H. beni arayarak işlemlerin Ankara'da bir memurda takıldığını, rüşvet vermemiz gerektiğini söyledi. Ben bunu kabul etmedim."

Dargham, ödediği 360 bin lirayı geri alamadığını ileri sürerek, "A.K'nin avukatı olduğunu söyleyen bir kişi, İstanbul'daki iş yerimi arayarak kalan yüzde 40'lık ödemeyi yapmamam halinde dava açacaklarını iletti. Ben geçen bunca zamanda işlemlerin yapılmamış olmasından ve türlü gerekçelerle benden para istenmesinden dolayı olayın dolandırıcılık maksadıyla yapıldığını düşünüyorum. Beni, A.K'nin dolandırdığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İş insanının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada sözleşmede yetkisi bulunan A.K. ile N.K. ve M.B'nin ifadeleri alındı.

A.K, ifadesinde sözleşme uyarınca danışmanlık hizmetini verdiğini belirterek, "Müştekinin belirttiği gibi ben kendisinden kesinlikle 360 bin lira almadım. İ.H. kendilerinden para almışsa da bunu bilmiyorum. Müştekinin belirttiği gibi hiçbir iş de yapılmamış değildir. Soruşturma dosyasına sunduğum belgelerden de anlaşılacağı üzere gerekli onaylar alınmıştır. Onayların projeleri de hazırlanmıştır." iddiasında bulundu.

İfadeye çağrılan N.K. ve M.B'nin olayla ilgisinin bulunmadığını iddia eden A.K, sadece evrakın hazırlanma sürecinde yer aldıklarını öne sürdü.